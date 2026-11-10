El acceso de China a los chips avanzados de inteligencia artificial (IA) volvió a quedar bajo escrutinio tras revelarse una relación extramarital del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, con una empresaria china vinculada a una compañía de Singapur investigada por presuntos envíos de procesadores sujetos a restricciones estadounidenses.

Huang reconoció el 8 de noviembre de 2026 haber sido infiel a su esposa, mientras que el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si el ejecutivo fue objeto de una operación de inteligencia extranjera. Según reportes de prensa, la mujer involucrada sería Alice Huang, vinculada a Megaspeed International. Las sospechas de espionaje no constituyen hechos judicialmente establecidos.

El caso puso nuevamente en discusión los controles de exportación que Washington aplica a los semiconductores de alto rendimiento y las distintas vías mediante las cuales compañías chinas pueden acceder a capacidad de procesamiento para desarrollar sus modelos de IA.

¿Por qué los chips de Nvidia son importantes para la inteligencia artificial?

Nvidia diseña unidades de procesamiento gráfico (GPU), componentes desarrollados inicialmente para generar gráficos tridimensionales en videojuegos. Su capacidad para ejecutar numerosos cálculos de manera simultánea permitió ampliar su utilización en aplicaciones de inteligencia artificial.

Estos procesadores se emplean para entrenar modelos de IA y ejecutar sistemas capaces de procesar grandes cantidades de información. La expansión de servicios como ChatGPT, lanzado por OpenAI en noviembre de 2022, impulsó la demanda de infraestructura informática especializada.

Este crecimiento convirtió a Nvidia en una de las empresas de mayor valor bursátil del mundo y en un proveedor relevante para compañías tecnológicas que desarrollan modelos avanzados de inteligencia artificial.

¿Qué chips de Nvidia tienen restricciones para venderse a China?

Estados Unidos mantiene controles sobre la exportación de semiconductores de alto rendimiento a China, entre ellos los procesadores de las arquitecturas Blackwell y Rubin, debido a consideraciones de seguridad nacional y posibles aplicaciones militares de la inteligencia artificial.

Las restricciones buscan limitar el acceso chino a determinadas tecnologías de procesamiento avanzado. Jensen Huang, por su parte, ha defendido la continuidad de las ventas al mercado chino y advertido que los controles podrían acelerar el desarrollo de alternativas nacionales.

En enero de 2026, el Departamento de Comercio estadounidense modificó su política para permitir la evaluación caso por caso de solicitudes de exportación de procesadores Nvidia H200 y otros modelos equivalentes, siempre que se cumplan requisitos de seguridad y verificación. Esto no supone una autorización general para todas las ventas a China.

¿Cómo consigue China chips de inteligencia artificial pese a las restricciones?

Una de las vías señaladas por especialistas consiste en contratar servicios de procesamiento en centros de datos situados fuera de China, particularmente en países del sudeste asiático.

Este mecanismo permite que las empresas utilicen capacidad informática instalada en otros territorios sin necesidad de importar físicamente los procesadores a China. Sin embargo, su legalidad depende de las condiciones concretas de uso y de las normas estadounidenses aplicables.

“Los controles estadounidenses restringen a dónde se exporta un chip, no quién lo utiliza”, explicó a la agencia AFP Stephen Wu, fundador del fondo de inversión Carthage Capital.

El especialista indicó que procesadores instalados en países como Malasia pueden ser utilizados por clientes conectados desde China sin que necesariamente se incumplan las restricciones de exportación.

Otra vía bajo investigación es el presunto contrabando de procesadores avanzados. Reportes periodísticos han señalado posibles operaciones para trasladar chips de Nvidia hacia empresas chinas mediante intermediarios y redes comerciales internacionales.

No obstante, estas denuncias requieren distinguir entre información publicada, investigaciones en curso y operaciones ilegales efectivamente comprobadas.

¿Qué relación tiene el caso Jensen Huang con el acceso chino a chips?

La controversia involucra a Alice Huang, empresaria china relacionada con Megaspeed International, compañía de centros de datos con sede en Singapur que ha sido objeto de escrutinio estadounidense por posibles operaciones de transferencia de chips a China.

Según investigaciones periodísticas citadas por Reuters, una red de empresas relacionada con la ejecutiva habría facilitado la adquisición y traslado de procesadores de Nvidia a clientes chinos. La agencia precisó que no pudo verificar de manera independiente todas las afirmaciones del reporte.

La investigación interna anunciada por Nvidia busca esclarecer las circunstancias de la relación de su director ejecutivo y las posibles implicancias para la compañía. La empresa señaló inicialmente que no tenía motivos para considerar comprometidos sus secretos corporativos o la seguridad nacional.

Huawei y los chips chinos: ¿pueden competir con Nvidia?

Ante las restricciones de Washington, China impulsa el desarrollo de procesadores propios para reducir su dependencia de proveedores estadounidenses.

Una de las principales empresas en este sector es Huawei, que desarrolla aceleradores de inteligencia artificial para centros de datos y sistemas de alto rendimiento.

Aunque sus componentes todavía enfrentan diferencias de rendimiento, disponibilidad de herramientas y eficiencia frente a determinadas soluciones de Nvidia, constituyen una alternativa para las empresas chinas.

“Los chips de Nvidia hacen que el trabajo de IA de alto nivel sea más rápido y fácil, pero no son la única opción”, señaló a la AFP Poe Zhao, fundador de la publicación especializada Hello China Tech.

El especialista advirtió que entrenar modelos utilizando procesadores chinos puede requerir más tiempo y mayores esfuerzos de ingeniería.

Por su parte, Lian Jye Su, analista de Omdia, sostuvo que los chips fabricados en China están mejorando rápidamente y que podrían surgir nuevas colaboraciones entre fabricantes y desarrolladores de inteligencia artificial.

El avance de compañías como DeepSeek, Moonshot AI y Z.ai refleja la competencia entre Estados Unidos y China por desarrollar modelos más capaces y reducir los costos de procesamiento.