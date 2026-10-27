Las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero alcanzaron niveles récord durante 2025, lo que contribuirá al aumento de las temperaturas globales y tendrá consecuencias climáticas durante décadas e incluso siglos, advirtió este martes 27 de octubre la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU).

Según el 22.º Boletín sobre Gases de Efecto Invernadero, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) registraron nuevos máximos históricos, debido a la acumulación de estos compuestos que retienen calor en la atmósfera.

El informe fue publicado antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía.

Dióxido de carbono alcanzó las 426,8 partes por millón

La OMM informó que la concentración media mundial de dióxido de carbono llegó a 426,8 partes por millón (ppm) durante 2025. Esta cifra equivale al 153 % de los niveles registrados antes de la era industrial, tomando como referencia el año 1750.

Por su parte, la concentración de metano alcanzó las 1.948 partes por mil millones (ppb), mientras que el óxido nitroso llegó a 339,1 ppb. Estos valores representan el 267 % y el 126 % de sus respectivos niveles preindustriales.

La secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett, advirtió que la acumulación de estos gases continúa intensificando el calentamiento global y los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos extremos.

“Un año más, un nuevo récord”, declaró Barrett al presentar el informe, según la información difundida por la OMM.

La funcionaria recordó que los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que existen registros y señaló que el dióxido de carbono puede permanecer durante largos períodos en el sistema climático, por lo que sus efectos se prolongarán durante generaciones.

Fenómeno de El Niño influyó en las concentraciones de CO2

El informe señala que la concentración media mundial de dióxido de carbono aumentó 2,8 ppm entre 2024 y 2025, por debajo del incremento excepcional registrado durante el período anterior, pero todavía por encima del promedio de la última década.

La científica principal de la OMM, Oksana Tarasova, explicó que esta variación estuvo relacionada con la recuperación de los sumideros naturales de carbono y la reducción de las emisiones procedentes de incendios forestales durante 2025, después del fuerte fenómeno de El Niño de 2023-2024.

Los sumideros de carbono son sistemas naturales, como los bosques, los suelos y los océanos, que absorben parte del dióxido de carbono presente en la atmósfera.

Sin embargo, Tarasova advirtió que las concentraciones podrían continuar aumentando durante 2026 como consecuencia del uso de combustibles fósiles y de las alteraciones climáticas que afectan la capacidad de los ecosistemas para absorber carbono.

Metano y óxido nitroso también registraron máximos históricos

El metano representa aproximadamente el 16 % del efecto de calentamiento producido por los gases de efecto invernadero de larga duración, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera que el dióxido de carbono.

De acuerdo con la OMM, alrededor del 35 % de sus emisiones proviene de fuentes naturales, como los humedales, mientras que el 65 % restante está relacionado con actividades humanas, entre ellas la ganadería, el cultivo de arroz, la explotación de combustibles fósiles y los vertederos.

El óxido nitroso, por su parte, procede tanto de fuentes naturales como de actividades agrícolas e industriales, especialmente el uso de fertilizantes y determinados procesos de combustión.

La organización también llamó la atención sobre el hexafluoruro de azufre (SF6), utilizado en instalaciones eléctricas, debido a su elevado potencial de calentamiento global y su prolongada permanencia en la atmósfera.

Asimismo, señaló que el hidrógeno molecular (H2), aunque no es un gas de efecto invernadero directo, puede influir indirectamente en el calentamiento al modificar procesos químicos atmosféricos.

COP31 reunirá a líderes mundiales en Turquía

La publicación de estos resultados se produce a pocas semanas de la COP31, que reunirá a representantes gubernamentales, organismos internacionales y especialistas para abordar los compromisos de reducción de emisiones y las medidas de adaptación al cambio climático.

La conferencia se desarrollará del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía, bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La OMM subrayó que el boletín analiza las concentraciones acumuladas de gases en la atmósfera y no únicamente las emisiones generadas durante un año. Esta diferencia es fundamental para comprender por qué el calentamiento global puede continuar incluso si se reduce el ritmo de emisión de estos compuestos.