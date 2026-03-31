Philippe Lazzarini, comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina (UNRWA), manifestó su oposición a una ley aprobada por el Parlamento israelí que restablece la pena de muerte. La norma prevé el ahorcamiento para palestinos sentenciados por ataques que causen víctimas fatales.

El funcionario argumentó que la medida presenta un sesgo al dirigirse exclusivamente a un grupo específico de la población. Diversos representantes internacionales han manifestado inquietud por esta disposición legal.

#Internacional | El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, pidió crear un panel independiente para investigar la muerte de más de 390 empleados en Gaza. ⚖️



Desde Ginebra, el funcionario también denunció casos de detenciones y torturas… pic.twitter.com/Hgq2uP29hj — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) March 31, 2026

Revisión judicial pendiente

Lazzarini expresó su interés en que la Corte Suprema de Israel examine la validez de la ley para impedir su implementación. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este proceso judicial.

Asimismo, recordó que numerosos países democráticos han eliminado la pena capital de sus sistemas penales. La decisión israelí de reintroducirla genera interrogantes en este marco.

Crisis humanitaria en la región

Lazzarini describió la condición en Gaza como sumamente delicada con daños generalizados en infraestructuras. La población enfrenta demoras prolongadas para obtener agua potable mientras vive en medio de ruinas.

El alto el fuego acordado en la zona no produce efectos concretos según el análisis de UNRWA. Las acciones militares israelíes se propagan hacia Cisjordania sin mecanismos de control aparentes.

Lazzarini subrayó la gravedad persistente de la crisis humanitaria en el territorio. La reciente aprobación legislativa añade preocupación a nivel global por sus repercusiones potenciales.