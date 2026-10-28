El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este miércoles 28 de octubre que el próximo Gobierno de Israel cambie “radicalmente de rumbo” y cumpla con sus obligaciones internacionales, después de las elecciones parlamentarias celebradas el martes en ese país.

Durante declaraciones ofrecidas a periodistas en Nueva York, el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó a las futuras autoridades israelíes a respetar tanto el derecho internacional humanitario como las normas internacionales de derechos humanos.

“Israel tiene obligaciones en virtud del derecho internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y debe respetarlas”, afirmó Türk, según informó la agencia AFP.

El representante de Naciones Unidas expresó su expectativa de que el nuevo Ejecutivo adopte un enfoque distinto frente a los conflictos armados y las operaciones militares desarrolladas en los territorios palestinos.

Volker Türk cuestiona las operaciones militares de Israel

Durante su intervención, el alto comisionado advirtió sobre las consecuencias de continuar con políticas militares que, a su juicio, no respetan plenamente las obligaciones internacionales del Estado israelí.

“No sigan por el camino de la guerra, en el que creen estar por encima del derecho internacional”, manifestó el funcionario.

Türk señaló que la obligación de cumplir las normas internacionales corresponde a Israel independientemente de la composición política de su próximo Gobierno.

Sus declaraciones se producen en un escenario de incertidumbre electoral, debido a que los principales bloques políticos israelíes todavía no han conseguido los escaños necesarios para asegurar una mayoría parlamentaria.

ONU advierte sobre riesgo de limpieza étnica en Hebrón

El pronunciamiento de Türk también ocurre después de que el alto comisionado alertara, el lunes 26 de octubre, sobre el riesgo de “limpieza étnica” en Hebrón, ciudad situada en Cisjordania ocupada.

La advertencia estuvo relacionada con una operación militar israelí desplegada en esa zona después de la muerte de dos soldados de Israel.

Según el representante de Naciones Unidas, las medidas adoptadas durante las operaciones militares plantean preocupaciones sobre la protección de los civiles palestinos y el cumplimiento de las normas humanitarias.

“El castigo colectivo constituye una grave violación del derecho internacional”, sostuvo Türk en su declaración.

La afirmación representa la evaluación expresada por el alto comisionado de la ONU y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre responsabilidades individuales.

Elecciones en Israel: Netanyahu y la oposición siguen sin mayoría

Las declaraciones de la ONU se conocieron mientras Israel continuaba el escrutinio de las elecciones legislativas del martes 27 de octubre.

Un recuento parcial difundido durante la jornada, con aproximadamente el 84,5 % de los votos contabilizados, otorgaba 54 escaños al bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu, liderado por el partido Likud, y 49 al bloque opositor encabezado por Gadi Eisenkot.

Sin embargo, una actualización posterior de la Comisión Electoral Central, con el 85,6 % de los votos escrutados, modificó esas estimaciones:

Bloque político Escaños proyectados Bloque de Benjamin Netanyahu 53 Bloque de Gadi Eisenkot 48 Partidos de mayoría árabe 19 Total del Parlamento 120

Proyección provisional con el 85,6 % de los votos contabilizados el 28 de octubre.

Ninguno de los dos principales bloques alcanzaba los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría en la Knéset, el Parlamento israelí.

Los resultados todavía son provisionales y deberán completarse con los votos pendientes antes de determinar la composición definitiva del Legislativo.

Próximo Gobierno de Israel deberá definirse tras el escrutinio

La ausencia de una mayoría parlamentaria para los principales bloques abre una etapa de negociaciones para la formación del próximo Gobierno israelí.

De acuerdo con los resultados parciales, los partidos de mayoría árabe obtendrían una representación relevante dentro del Parlamento, aunque su participación en eventuales acuerdos dependerá de las decisiones de las distintas fuerzas políticas.

Mientras avanza el proceso electoral, la ONU mantiene su llamado a que las autoridades israelíes cumplan las obligaciones internacionales relacionadas con la protección de civiles y el respeto de los derechos humanos.

El mensaje de Volker Türk está dirigido al futuro Ejecutivo, cuya conformación todavía no ha sido definida por el proceso electoral.