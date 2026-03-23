A poco de las Elecciones Generales 2026, el presidente de Chile, José Antonio Kast, se refirió al momento político que atraviesa el Perú y expresó que espera estabilidad.

En sus primeros días de gobierno, el mandatario brindó las declaraciones al diario local La Tercera, donde aseguró que se deben proteger las relaciones comerciales con todos los países.

“Tenemos una muy buena relación comercial o posible relación comercial con Argentina. Tenemos una situación en Bolivia inédita en la historia de nuestras naciones. Tenemos una relación con Ecuador muy, muy positiva. Perú está pasando ahora por un momento electoral y esperamos que la definición, cualquiera que sea, le dé estabilidad a Perú”, señaló.

Además, Kast descartó ver a los países vecinos como rivales económicos y apostó por una lectura integradora del continente.

“Yo al menos no veo a Argentina, Bolivia, Perú como competidores, sino como parte de un grupo de países que puede potenciarse”, mencionó.

Las declaraciones del presidente chileno llegan en plena recta final de los comicios del 12 de abril, en un contexto de la estabilidad política del Perú.