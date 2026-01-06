El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, rechazó categóricamente las recientes amenazas de anexión lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que se ocuparía de la isla “en unos dos meses” para garantizar la defensa nacional. Nielsen instó a poner fin al “escenario de miedo” generado por estas declaraciones y enfatizó que Groenlandia no cederá al pánico ni aceptará presiones externas.​

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook y durante una rueda de prensa en la capital Nuuk, el líder groenlandés declaró: “Ya basta de presiones, insinuaciones y fantasías sobre la anexión”. Nielsen dejó claro que no existe comparación posible entre Groenlandia y la situación en Venezuela, donde una intervención estadounidense culminó con la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.​

A pesar de la tensión, el primer ministro expresó disposición para restablecer una “buena cooperación” con Washington, pero únicamente a través de canales diplomáticos apropiados y respetando el derecho internacional.​

Asimismo, el danés recordó que cuentan con el apoyo de la OTAN frente a cualquier injerencia territorial por parte de los Estados Unidos.

“En este sentido, el apoyo de nuestros aliados europeos en la OTAN significa mucho. El apoyo es una clara señal de que la integridad territorial, la soberanía y las reglas de juego internacionales siguen aplicándose y se respetan”, expresó en su comunicado.

Respaldo internacional

Por otro lado, algunos líderes europeos cerraron filas en defensa de la soberanía groenlandesa. Entre ellos, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente finlandés Alexander Stubb afirmaron que “nadie decide por Groenlandia salvo los propios groenlandeses”, subrayando la necesidad de diálogo dentro del marco de la OTAN para abordar preocupaciones de seguridad.​

La Unión Europea, por voz de su portavoz Anitta Hipper, reafirmó su compromiso con los principios de soberanía e integridad territorial establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Además, el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, respaldó a Dinamarca y destacó que Groenlandia forma parte integral del Reino danés, exigiendo respeto a su autonomía.