El museo del Louvre de París permaneció cerrado este domingo tras un asalto que derivó en el robo de joyas catalogadas como de “valor inestimable”.

El incidente ocurrió poco después de la apertura del recinto, entre las 09:30 y las 09:40 hora local, según informó una fuente cercana al caso citada por AFP.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, precisó que “tres o cuatro” delincuentes ingresaron al museo desde el exterior utilizando un “brazo articulado” instalado en un camión, con el que lograron acceder a la “sala Apolo”.

Allí permanecieron alrededor de “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”. Aunque el monto exacto de lo sustraído sigue bajo evaluación, el funcionario confirmó que las piezas robadas tenían un “valor inestimable”.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, fue la primera en comunicar el robo durante la mañana y posteriormente anunció que una de las joyas sustraídas había sido hallada cerca del museo.

La galería asaltada alberga la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del rey Luis XIV, entre ellos el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón obsequió a su esposa, la emperatriz María Luisa.

La Fiscalía de París abrió una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, a cargo de la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial, con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Fuentes policiales informaron que los asaltantes utilizaron pequeñas motosierras y que una moto fue hallada tras su huida.

Agentes forenses ingresaron al museo durante la jornada, mientras soldados armados patrullaban la explanada exterior. Dati confirmó que el asalto no dejó heridos, y el Louvre evitó hacer comentarios al ser consultado por AFP.