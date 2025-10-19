El papa León XIV bendijo este domingo la imagen del Señor de los Milagros y a sus devotos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, tras la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno realizada horas antes en Roma.

El gesto ocurrió después del rezo del Ángelus, cuando el pontífice recorría la plaza a bordo del papamóvil.

León XIV detuvo el vehículo frente a la imagen, hizo la señal de la bendición con la mano derecha y luego juntó las manos en oración antes de retirarse.

“Saludo a los demás peregrinos presentes, especialmente a la Hermandad del Señor de Los Milagros, que celebró la tradicional procesión”, expresó el sumo pontífice.

Durante ese momento, sonó El Cóndor Pasa, interpretado por los niños de la filarmónica de la Escuela de Arte Musical de París.

León XIV expresó su gratitud por la presencia de los cardenales, patriarcas y obispos, además de los presidentes de Italia y del Líbano, y de los delegados de Armenia y Venezuela. Ante la multitud reunida, el pontífice señaló: “Gracias a todos por su devota participación”.

Horas antes de la bendición, los devotos participaron en la Gran Procesión Internacional del Señor de los Milagros, que avanzó por la Via della Conciliazione hasta el Vaticano.

La actividad fue organizada por hermandades de Europa, Estados Unidos y Sudamérica, que acompañaron al Cristo Morado en una jornada de fe y devoción peruana sin precedentes en Roma.