El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con el pueblo peruano tras los recientes acontecimientos políticos que derivaron en la destitución de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como presidente interino.

Desde la plaza de San Pedro, el pontífice dirigió un mensaje de aliento a los ciudadanos del Perú, en medio de la incertidumbre generada por la crisis institucional que atraviesa el país.

Durante el tradicional rezo del Ángelus, León XIV dirigió unas palabras a la nación en la que vivió casi veinte años

“Estoy cerca del querido pueblo del Perú en este momento de transición política. Rezo para que el Perú pueda continuar en el camino de la reconciliación, del diálogo y de la unidad nacional”, manifestó ante los fieles congregados en el Vaticano.

Perú invita oficialmente al papa León XIV a incluir al país en su primera gira internacional

El Gobierno peruano formalizó una invitación al papa León XIV para que incluya al Perú en su primera gira internacional como Sumo Pontífice.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, confirmó que la presidenta Dina Boluarte extendió personalmente la invitación, la cual fue posteriormente ratificada mediante una carta oficial enviada al Vaticano.

El objetivo de la gestión es incorporar al país en el itinerario papal que, hasta el momento, contempla visitas a Turquía y Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre. Aunque el programa aún no está cerrado, la Santa Sede precisó que se comunicará oportunamente cualquier modificación o nueva escala en la agenda del Pontífice.