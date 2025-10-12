El presidente del Perú, José Jerí, llegó hasta Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde un voraz incendio destruyó más de 100 viviendas. Durante su visita, la prensa le consultó acerca del nuevo gabinete ministerial que deberá juramentar en los próximos días.

El mandatario señaló que la prioridad es atender las necesidades de los afectados y mencionó que se encuentra conformando su equipo de trabajo.

“Estamos construyendo un nuevo gabinete y solo voy a declarar eso porque la prioridad y la urgencia del día de hoy es atender esto. Lo importante es que el Estado está funcionando y es lo importante en este momento” , declaró.

Asimismo, enfatizó que durante su período como presidente interino del Perú, “lo importante es ver la seguridad y los problemas de fondo del país y dejar las bases para elegir al nuevo gobierno durante las nuevas elecciones”.

Confinan voraz incendio en Pamplona Alta y reportan más de 300 damnificados

Un incendio se registró en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, donde más de 100 viviendas han resultado afectadas por el fuego, informó Canal N.

Dicho siniestro de código 3 fue confinado ante la ardua labor de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, declaró para el mencionado medio que los damnificados serán albergados al estadio IPD de San Juan de Miraflores.

El Ministerio de Salud señaló que hay 4 heridos debido al incendio, dos de ellos afectados por la inhalación de humo y los otros dos presentan quemaduras leves.

En diálogo con dicho medio, Leonidas Telenta del Cuerpo General de Bomberos señaló que el siniestro se habría originado en un taller clandestino de pirotécnicos.