La plataforma musical sueca Spotify confirmó este martes haber sufrido un robo masivo de datos tras un acceso no autorizado a sus sistemas, según informó la propia compañía a la agencia EFE desde Copenhague.

En un correo electrónico, Spotify señaló que una investigación interna determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó “tácticas ilícitas” para eludir los sistemas de gestión de derechos digitales (DRM), logrando acceder a parte de los archivos de audio alojados en la plataforma.

Investigación en curso tras el incidente

La compañía indicó que el incidente ocurrió durante el pasado lunes y que el caso continúa bajo investigación. Hasta el momento, Spotify no ha detallado el impacto total del acceso ni si los usuarios se vieron afectados directamente.

“Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM”, señaló la empresa en su comunicación oficial.

Hackers afirman haber accedido a casi todo el catálogo

Por su parte, el grupo de piratas informáticos Anna’s Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado de aproximadamente 86 millones de archivos musicales, lo que representaría cerca del 99,6 % del catálogo total disponible en Spotify.

Los activistas sostienen que el objetivo del ataque no sería comercial, sino la creación de un archivo musical con fines de preservación cultural, según explicaron en su mensaje público.

Contexto de seguridad digital en plataformas de streaming

El incidente vuelve a poner en foco los desafíos de seguridad que enfrentan las plataformas de streaming a nivel global, especialmente en la protección de contenidos sujetos a derechos de autor y en la prevención de accesos no autorizados a gran escala.

Spotify no ha confirmado las cifras mencionadas por el grupo de hackers ni ha validado la magnitud del supuesto robo de archivos.