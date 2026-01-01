Las autoridades suizas actualizaron el balance del incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans Montana y confirmaron que el siniestro dejó 40 personas fallecidas y 115 heridas, la mayoría en estado grave.​

🚨Swiss Alps fire at Le Constellation bar in Crans-Montana kills up to 40 people and injures over 100.



An explosion in the basement and insufficient emergency exits turned a night of luxury into a nightmare.



Ten helicopters, 40 ambulances, massive response, too little, too… pic.twitter.com/jVF9BBFACg — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) January 1, 2026

De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, el incendio se registró en el bar Le Constellation, un local muy concurrido por público joven ubicado en la zona de ocio de la estación. Las 115 personas heridas presentan, en muchos casos, quemaduras severas, por lo que varios pacientes serán trasladados a hospitales especializados de Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido apoyo al Gobierno suizo.​

Las autoridades insistieron en que todos los esfuerzos están centrados en salvar la vida de los heridos más graves y en completar el proceso de identificación de las víctimas mortales, tarea que, según la fiscalía del cantón, podría tomar varios días por la complejidad del caso.​

¿Qué se sabe del incendio?

La investigación preliminar apunta a un fuego que se propagó con rapidez dentro del bar, lo que habría provocado una explosión interna, aunque la causa inicial del incendio aún no ha sido establecida oficialmente. Las autoridades han descartado, por ahora, la hipótesis de un atentado y manejan el caso como un siniestro de origen accidental.​

El bar se encontraba en un subsuelo, lo que dificultó la evacuación y aumentó el riesgo para los asistentes que se encontraban celebrando el Año Nuevo en el lugar. Las autoridades locales han señalado que, dada la naturaleza turística de Crans Montana, es muy probable que entre las víctimas haya ciudadanos de distintos países.​