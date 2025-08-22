Un terremoto de magnitud 7,6 se registró el jueves 21 de agosto en las cercanías de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, ubicada en la isla Rey Jorge, en la Antártida. La información fue confirmada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de Chile.

El sismo ocurrió a las 22:16 horas (local) y tuvo su epicentro a 259 kilómetros al noroeste de la base chilena, con una profundidad de 20 kilómetros. Las coordenadas reportadas fueron -60.55 de latitud y -62.41 de longitud.

Las autoridades recordaron a la población en zonas sísmicas que, tras un movimiento de gran magnitud, pueden producirse réplicas, por lo que es necesario mantener la calma y estar atentos a las recomendaciones de seguridad.