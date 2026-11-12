Un tiroteo registrado este jueves 12 de noviembre en un gimnasio de Washington D. C., Estados Unidos, dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas, una de ellas en estado crítico, según informó la Policía Metropolitana de la capital estadounidense.

El ataque ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en el barrio residencial de Logan Circle, a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Casa Blanca.

El jefe interino de la Policía Metropolitana de Washington, Jeffery Carroll, informó que el presunto responsable huyó del establecimiento y posteriormente se atrincheró en un apartamento cercano, donde fue encontrado con una herida de bala que, según las autoridades, se habría provocado él mismo. Su fallecimiento fue confirmado posteriormente.

Policía investiga posible conflicto del atacante con propietarios del edificio

De acuerdo con las primeras declaraciones de Carroll, el sospechoso mantenía “algún tipo de conflicto” con la comunidad de propietarios del edificio de apartamentos situado cerca del gimnasio.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias del ataque y no han establecido públicamente un móvil definitivo.

La persona fallecida recibió un disparo dentro del gimnasio, mientras que otras cuatro resultaron heridas durante el incidente. Una de ellas permanece en estado crítico, mientras que las otras tres presentan lesiones que, según los reportes iniciales, no ponen en riesgo sus vidas.

Tras abandonar el gimnasio, el sospechoso se refugió en un apartamento del séptimo piso de un edificio cercano. Los agentes intentaron negociar su entrega, pero posteriormente escucharon una detonación y lo encontraron con una herida de bala autoinfligida.

US Marshals officers walk near the scene of a shooting in Washington, DC, on November 12, 2026. One person was killed and four wounded in a shooting at and outside a fitness center in downtown Washington on Thursday, the interim police chief said. Jeffery Carroll told reporters that the suspect in the shooting had been found with a self-inflicted gunshot wound after barricading himself in his nearby apartment unit. (Photo by Ken Cedeno / AFP)

Testigos relatan momentos de pánico durante el tiroteo

Michael Carney, usuario del gimnasio VIDA Fitness, relató al medio estadounidense The Washington Sun que se encontraba utilizando una cinta de correr cuando comenzaron los disparos.

Según su testimonio, escuchó una detonación y luego observó a una persona tendida en el suelo del establecimiento que había recibido un disparo en la cabeza.

“Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así”, explicó Carney al describir los momentos de temor que vivieron quienes se encontraban dentro del gimnasio.

Los disparos provocaron que varias personas buscaran refugio mientras intentaban comprender lo que ocurría y localizar una salida segura.

Tiroteo en Washington provocó amplio despliegue policial

Después del ataque, decenas de vehículos de emergencia y agentes de distintas fuerzas del orden se desplazaron hacia Logan Circle.

La operación incluyó unidades policiales especializadas y la participación de agentes federales, mientras helicópteros sobrevolaban la zona para apoyar las labores de seguridad.

La Policía evacuó a algunos residentes de los edificios cercanos y ordenó a otras personas permanecer dentro de sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo.

El tiroteo también ocasionó cierres temporales de calles y medidas preventivas en centros educativos próximos al lugar de los hechos.

Las autoridades continúan investigando la secuencia de los disparos, la relación entre el atacante y las víctimas, así como las circunstancias que desencadenaron el episodio de violencia.