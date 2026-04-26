El hombre armado que intentó irrumpir en la gala anual de la prensa en Washington D. C., a la que asistía el presidente Donald Trump, habría tenido como objetivo a altos funcionarios del gobierno estadounidense, según información preliminar revelada por autoridades federales.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, indicó que las investigaciones apuntan a que el atacante buscaba atacar a miembros del gobierno presentes en el evento.

El funcionario señaló que información preliminar sugiere que el sospechoso “tenía como objetivo a miembros del gobierno”, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

Sospechoso portaba armas de fuego y cuchillos

El incidente ocurrió en el hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que reúne a autoridades y periodistas.

De acuerdo con la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y varios cuchillos, lo que generó un intercambio de disparos con agentes de seguridad.

Durante el incidente, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió un impacto de bala, pero el chaleco antibalas evitó lesiones graves.

El sospechoso fue detenido antes de lograr ingresar al salón principal del evento.

Sospechoso será acusado por delitos federales

Las autoridades informaron que el detenido comparecerá ante la justicia federal y enfrentará cargos relacionados con el uso de armas de fuego durante un delito violento y la agresión a un agente federal.

Medios estadounidenses han identificado preliminarmente al sospechoso como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, en el estado de California.

Según la investigación, el individuo habría viajado a Washington en tren desde Los Ángeles, con escala en Chicago, antes de ejecutar el intento de ataque.

Trump calificó al atacante como un “lobo solitario”

Tras el incidente, el presidente Donald Trump calificó al agresor como un “lobo solitario” y afirmó que se trataría de una persona con alteraciones mentales.

El mandatario indicó que el atacante habría redactado un manifiesto con contenido anticristiano y reiteró que el incidente no lo disuadirá de continuar con sus políticas.

Asimismo, Trump recordó que no es la primera vez que un presidente estadounidense es objetivo de ataques armados, al mencionar el intento de asesinato contra Ronald Reagan en 1981.

Escenas de pánico durante la evacuación

Testigos señalaron que la gala recién había iniciado cuando se escucharon gritos de “¡Al suelo!”, lo que provocó que los asistentes se refugiaran debajo de las mesas.

Agentes armados evacuaron rápidamente al presidente y a otros funcionarios mientras se suspendía la música ambiental y se aseguraba el recinto.

El evento será reprogramado en una fecha posterior, según informó el propio mandatario.