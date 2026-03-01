El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que la operación conjunta lanzada junto a Israel contra Irán ha tenido un impacto devastador sobre la estructura de mando de las fuerzas armadas iraníes, al punto de que, según sus palabras, esta ha dejado de existir. El mandatario también reveló que varios de los mandos militares persas están buscando activamente una salida negociada para preservar sus vidas.

Trump realizó estas declaraciones a través de un video publicado en su red social Truth Social, donde además abordó la situación de los integrantes del alto mando iraní que estarían dispuestos a capitular. En ese mensaje, el presidente señaló que el colapso del liderazgo militar iraní es una consecuencia directa del inicio de la operación Furia Épica, lanzada el sábado.

El mandatario fue contundente al describir el estado del mando castrense iraní y la disposición de sus integrantes para buscar protección ante el avance de las operaciones militares conjuntas.

“Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad.”, aseguró.

En otro momento de su discurso, Trump reconoció que el conflicto ya ha cobrado vidas entre las filas del ejército estadounidense. El presidente expresó su pesar por la muerte de tres militares norteamericanos caídos durante el operativo e hizo énfasis en el sacrificio que representan para la nación.

Con visible emoción, Trump se dirigió desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, para rendir homenaje a los soldados fallecidos y comprometer a su gobierno con la continuidad de la misión que ellos emprendieron.

“Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas.”, expresó.

El presidente no evitó advertir que el saldo de bajas podría incrementarse antes de que concluya el operativo, aunque prometió hacer todo lo posible para minimizar nuevas pérdidas humanas entre el personal militar desplegado. Asimismo, dejó en claro que Estados Unidos buscará ajustar cuentas con quienes considera responsables de esas muertes, afirmando que el país “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas” responsables del ataque.

Trump también lanzó un ultimátum directo a la Guardia Revolucionaria de Irán, el cuerpo élite de las fuerzas armadas de la República Islámica, instándola a deponer las armas a cambio de una garantía de protección. El presidente dejó en claro que quienes no acepten esa oferta enfrentarán consecuencias letales.

En un video adicional publicado en Truth Social, Trump dirigió un mensaje expreso a los integrantes del cuerpo militar iraní, ofreciéndoles una salida y advirtiéndoles sobre las consecuencias de rechazarla.

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura.”, alertó.

Pese al tono bélico de sus declaraciones, Trump también abrió una ventana diplomática al confirmar su disposición a dialogar con quienes asuman el control de Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido en el ataque conjunto con Israel. En una entrevista telefónica con la revista The Atlantic, el presidente reconoció que representantes iraníes han expresado su voluntad de conversar y que él ha aceptado ese acercamiento.

En esa misma conversación, Trump no ocultó su frustración por el tiempo que tomó Irán en buscar una salida negociada antes de que estallara el conflicto armado. El mandatario fue directo al expresar que Teherán perdió la oportunidad de llegar a un acuerdo cuando todavía era posible hacerlo sin consecuencias militares.

“Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado.” agregó.

Ataques podrían continuar por 4 semanas más

Sobre la extensión del conflicto, Trump brindó su estimación sobre cuánto tiempo podría prolongarse la ofensiva en una entrevista con el diario británico Daily Mail. El presidente proyectó una duración aproximada de un mes para la operación, aunque dejó abierta la posibilidad de que concluya antes si las condiciones lo permiten.

“Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas… o incluso menos.”. informó.

En paralelo, en una entrevista con la cadena CNBC emitida también este domingo, Trump afirmó que la operación Furia Épica avanza a un ritmo superior al que se había proyectado inicialmente. El mandatario reiteró que las acciones militares continuarán con toda su intensidad hasta que se alcancen la totalidad de los objetivos trazados, defendiendo la ofensiva como una medida indispensable para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense.