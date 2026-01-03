El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este sábado que ofreció varias salidas negociadas a Nicolás Maduro antes de autorizar la operación militar que culminó con su captura en territorio venezolano.

El mandatario aseguró que le planteó al líder chavista la posibilidad de una rendición pacífica.

“Básicamente, le dije: ‘Tienes que rendirte. Tienes que entregarte’”, declaró Trump en entrevista con Fox News.

Donald Trump a Fox News: “Maduro trató de negociar al final. Dije que no”.



Se les advirtió que mientras jugaran a “resistir”, menos chance de negociar tendrían. No quisieron y sus propagandistas dijeron que era “humo”. ¿El resto va a jugar a lo mismo? pic.twitter.com/VoPWFrPuH6 — Walter Molina (@WalterVMG) January 3, 2026

El líder de la Casa Blanca indicó que las conversaciones para una salida negociada estuvieron cerca de concretarse, pero finalmente el líder venezolano rechazó las propuestas.

“Eso estuvo cerca, pero al final, realmente no”, señaló Trump.

Ante el fracaso de las negociaciones, el presidente estadounidense explicó que su gobierno tuvo que ejecutar una acción militar de mayor envergadura.

“Tuvimos que hacer algo mucho más quirúrgico, mucho más poderoso. Esto fue mucho más poderoso que cualquier cosa que pudiéramos haber hecho. Esto es asombroso. Y aprendimos mucho al entrar, aprendimos muchas cosas”, afirmó Trump.

Justificación en lucha contra el narcotráfico

En ese contexto, Trump justificó la operación militar dentro de la estrategia de su administración contra el narcotráfico proveniente de Latinoamérica.

“Lo que estamos haciendo es salvar vidas, porque el tráfico de drogas es tan malo, se ha salido tanto de control”, declaró el mandatario estadounidense.

El presidente afirmó que el tráfico de drogas por mar ha disminuido drásticamente. “El 97% de las drogas que entraban por mar, por océano, por vía fluvial, ha bajado un 97%, casi no queda nada”, aseguró Trump.

“Prácticamente se ha detenido y lo detendremos en tierra. Y esto fue una de las cosas que hicimos para detenerlo. Y luego tuvimos que hacer esto para detenerlo en tierra”, agregó.

En cuanto al futuro del país sudamericano, el presidente estadounidense declaró que su gobierno mantendrá un rol activo en la transición venezolana.

“Vamos a estar muy involucrados. Queremos llevar libertad al pueblo”, señaló Trump, además de asegurar que no permitiría que nadie “retomara donde él lo dejó”.