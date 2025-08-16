La cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, concluyó este viernes en Anchorage, Alaska, sin alcanzar un acuerdo formal sobre la guerra en Ucrania, aunque ambos líderes destacaron avances en la conversación.

El encuentro, que se prolongó durante tres horas en la base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson, había generado gran expectativa internacional por ser la primera vez que ambos mandatarios abordaban directamente el conflicto desde que Trump asumió la presidencia.

Al término de la reunión, el presidente estadounidense calificó el intercambio como positivo. “Tuvimos una reunión extremadamente productiva”, afirmó Trump en una comparecencia conjunta con Putin. Pese al tono optimista, reconoció que todavía no se ha concretado un entendimiento: “No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo. No llegamos ahí”.

Trump explicó que, tras este diálogo, se comunicará con sus socios europeos de la OTAN y con el gobierno de Ucrania para compartir los resultados de la discusión.

La ausencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue uno de los aspectos más comentados del encuentro. Según Trump, la cita tuvo el carácter de una reunión preliminar para evaluar la disposición de Putin a considerar una vía hacia la paz.

Aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre los puntos tratados, el mandatario estadounidense insistió en que se lograron progresos en el terreno diplomático. El propio Putin evitó profundizar en los alcances de la conversación, limitándose a coincidir con su homólogo en que el diálogo fue constructivo.