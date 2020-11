Joseph Robinette Biden Jr., más conocido como Joe Biden, alcanzó la presidencia de los Estados Unidos de América tras vencer al actual mandatario Donald Trump en una ajustada contienda electoral.

De esta manera, el exsenador se convierte en el presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos. El político de 77 años venció en estados clave como Pensilvania, Wisconsin y Nueva York.

Biden se impuso en 22 estados, incluidos Nueva York, California y la capital, Washington.

El exvicepresidente logró ganar en tres estados donde Trump se había impuesto en las elecciones anteriores: Michigan, Wisconsin y, según algunos medios de comunicación, Arizona.

En el caso de Arizona, Fox News y Associated Press ya le dan la victoria al demócrata, situándolo con 264 votos de grandes electores. Politico y The Wall Street Journal también le dan esa cifra a Biden, pero otros, como el New York Times, se muestran más cautos

