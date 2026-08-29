El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que el Ejecutivo pretende modificar el Decreto Legislativo 1095 para incorporar la figura de grupos hostiles aplicada a organizaciones dedicadas al crimen organizado.

De aprobarse la propuesta, las Fuerzas Armadas podrían realizar operaciones militares, utilizar inteligencia institucional y emplear fuerza letal contra los objetivos identificados.

La medida alcanzaría a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y Los Gallegos, además de bandas que operan en zonas fronterizas, como Los Choneros y el Comando Bermejo.

El ministro aclaró en Canal N, que la iniciativa no contempla a la delincuencia común ni a la minería informal. Sin embargo, en Pataz, los grupos criminales vinculados con la minería ilegal que utilicen fusiles de asalto o explosivos serían considerados grupos hostiles y objetivos militares. También se plantea incorporarlos al registro de organizaciones terroristas.

El proyecto incluye además garantías jurídicas para los militares que intervengan en estas operaciones. En los penales, en tanto, se descarta el ingreso de tropas y se plantea reforzar los controles externos mediante retenes, escáneres corporales, detectores de metales y revisión de paquetes.