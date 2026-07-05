Venezuela conmemora este 5 de julio el aniversario 215 de su independencia en medio de una jornada marcada por el luto nacional tras el terremoto que afectó al país hace más de una semana. Las ceremonias oficiales fueron reducidas a actos simbólicos mientras continúan las labores de rescate y la atención a miles de personas afectadas.

Según el reporte de RPP, las principales zonas donde tradicionalmente se realizan actividades por esta fecha permanecieron bajo resguardo de las autoridades. El ambiente en la capital estuvo marcado por la baja concurrencia de personas y la continuidad de la emergencia.





Celebraciones se reemplazaron por actos simbólicos

Durante un recorrido por el Cuartel de la Montaña y el Paseo Los Próceres, personal de seguridad indicó que solo se desarrollarían ceremonias protocolares por el aniversario de la independencia. En paralelo, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela mantuvieron operativo un centro de acopio para recibir alimentos, medicinas y otros insumos destinados a los damnificados.

El balance oficial reporta 2.954 fallecidos, 16.592 heridos y 16.303 damnificados. Sin embargo, una organización no gubernamental dedicada a las labores de rescate estima que alrededor de 50.000 personas permanecen desaparecidas.

Las autoridades enfrentan dificultades para identificar a las personas fallecidas debido a la cantidad de cuerpos recuperados. En La Guaira, la morgue habilitada por la emergencia continúa recibiendo víctimas mientras especialistas realizan pericias mediante huellas dactilares, análisis odontológicos y reconocimiento de familiares.

Damnificados esperan apoyo

El Gobierno anunció un plan para reubicar a las familias que perdieron sus viviendas en un plazo de 90 días. No obstante, muchas personas permanecen en albergues, carpas y centros de acopio porque prefieren no alejarse de las zonas donde residían.

La distribución de ayuda continúa mientras organizaciones civiles y voluntarios apoyan a las comunidades afectadas. Desde la Universidad Central de Venezuela, estudiantes organizan la recepción y entrega de donaciones para las familias que siguen enfrentando las consecuencias del terremoto.