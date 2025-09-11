Una explosión sacudió este jueves los municipios de Maracaibo y San Francisco, en el estado Zulia, dejando a los habitantes en estado de shock y con gran incertidumbre.

El estruendo, que se sintió en varias zonas urbanas, tuvo su origen en la Zona Industrial de San Francisco. De manera extraoficial, trascendió que podría tratarse de un accidente en una fábrica de fuegos artificiales, aunque las autoridades aún no emiten un pronunciamiento oficial.

Vecinos de la zona señalaron que la magnitud de la detonación generó temor entre la población, que salió de sus viviendas en busca de información. Hasta el momento no se ha confirmado la existencia de heridos o víctimas fatales, lo que aumenta la expectativa por el reporte oficial de los cuerpos de seguridad y de Protección Civil.

El jefe regional de seguridad adelantó que se iniciaron investigaciones para determinar las causas y evaluar posibles riesgos en instalaciones cercanas. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta, demandando respuestas claras y medidas que eviten la repetición de este tipo de sucesos.