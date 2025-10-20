Edman Lara, flamante vicepresidente de Bolivia, celebró la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la segunda vuelta e hizo un llamado a la reconciliación y a la unidad.

“Este es el momento de la reconciliación, de la paz, de olvidarse los colores políticos”, fueron sus primeras palabras tras conocerse los resultados preliminares que dan como ganador a Rodrigo Paz Pereira.

Acompañado de su familia, Lara salió a la puerta de su casa en Santa Cruz y ofreció una breve conferencia de prensa en la que anunció que se alista para reunirse en La Paz con el ahora presidente electo, Rodrigo Paz.

ACCIONES

Lara indicó que su encuentro con Paz servirá para definir las primeras acciones a tomar una vez que asuman los cargos en noviembre.

Asimismo invitó a sus ahora excontrincantes -Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco- a dejar de lado las hostilidades políticas y colaborar para sacar a Bolivia de la crisis que atraviesa.

Respecto a la votación, agradeció a quienes los eligieron y afirmó que “siempre tuvo fe” en la victoria.

CAPITAN

El virtual vicepresidente de Bolivia tiene 40 años y es originario de Cochabamba. Egresó en 2007 de la Academia Nacional de Policías y sirvió durante quince años en esa institución, hasta alcanzar el rango de capitán.

En 2023 realizó una campaña de denuncia en redes sociales sobre supuestos cobros irregulares, tráfico de influencias y corrupción dentro de la institución policial. “Me han secuestrado para que no denuncie”, manifestó en uno de sus videos que registró miles de reproducciones.