El violinista Brian King Joseph inció acciones legales contra el actor y cantante Will Smith. La denuncia presentaba alega acoso sexual, terminación laboral improcedente y represalias, según reportan medios como Variety y Fox. La acusación también involucra a la gerencia de Treyball Studios y califica las acciones del artista como un patrón de conducta depredadora.

Según el denunciante, Smith lo contrató inicialmente en noviembre de 2024 para un espectáculo en San Diego, extendiendo luego la invitación a participar en la gira “Basada en una historia real: 2025” y en su álbum próximo. A medida que se fortalecía su vínculo profesional, el demandado habría expresado frases como “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, lo que el músico interpretó como un preludio a mayor explotación sexual .

Supuesto incidente en Las Vegas

El violinista, conocido por su participación previa en “America’s Got Talent”, se incorporó a la primera fase de la gira en marzo de 2025 con un concierto en Las Vegas. Durante el evento, el bolso con la llave de la habitación del hotel desapareció temporalmente, siendo recuperado por la gerencia, quienes tenían acceso exclusivo a su espacio.

Al regresar más tarde, Joseph habría notado que alguien ingresó a su habitación y dejó varias toallitas húmedas, un envase de medicamento antirretroviral etiquetado con un nombre ajeno y una nota manuscrita que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros (corazón)”, firmada como “Stone F”. En ese contexto, el músico interpretó la situación como una señal de que un extraño planeaba retornar para un encuentro sexual forzado.

El artista asegura que notificó inmediatamente al personal de seguridad del hotel, representantes de Smith y autoridades policiales . Sin embargo, días después, un directivo lo habría ridiculizado públicamente por el suceso, anunciándole su despido inmediato y sugiriendo que todo era una invención suya.

La demanda detalla que esta situación derivó en trastorno de estrés postraumático severo, así como en perjuicios económicos directos por la pérdida del empleo . Joseph busca que un jurado determine la compensación correspondiente por daños y perjuicios ante lo que califica como acoso sexual sistemático y represalias laborales injustas.

Respuesta del equipo de Will Smith

Por su parte, el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, emitió un comunicado a la revista PEOPLE rechazando en bloque las imputaciones.

“Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes. Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para aclarar la verdad”, manifestó.