Frente al crecientemente aburrimiento y hartazgo de los alumnos en los colegios, un equipo de investigadores canadienses y australianos analizó 144 estudios sobre motivación de 80,000 estudiantes en el mundo desde la primaria hasta la universidad. (Hechinger Report Jill Barshav 27 09 2021). Concluyeron que los maestros son mucho más influyentes que los padres para motivar a los estudiantes a aprender y hallaron indicadores de cómo fomentar el tipo de motivación intrínseca que realmente ayuda a los niños y adultos jóvenes a tener éxito en la escuela.

Ello requiere satisfacer tres necesidades psicológicas de competencia, pertenencia y autonomía. Un sentimiento de competencia no significa que los estudiantes ya sepan cómo hacer algo, sino que tienen la confianza de que son capaces de aprenderlo y saben que obtendrán mejores calificaciones si estudian (similar a Carol Dweck). Este metanálisis, " Pathways to Student Motivation: A Meta-Analysis of Antecedents of Autonomous and Controlled Motivations “, se publicó en septiembre de 2021 en Review of Educational Research.

En un estudio anterior de febrero de 2021, Bureau y sus colegas descubrieron que la motivación interna es importante y que la persistencia y el bienestar eran los dos tipos de motivación interna más fuertemente asociados con el éxito en la escuela. Por el contrario, la motivación impulsada por el deseo de obtener recompensas o evitar el castigo (tan usual en la educación tradicional) fue la menos beneficiosa y se asoció con un menor bienestar. Es poco probable que un estudiante desmotivado aprenda mucho en la escuela.