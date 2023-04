Tiene mucho sentido la aprobación congresal del proyecto de ley del bachillerato automático que elimina la exigencia de la tesis prevista en la Ley 31359.

¿Por qué egresar de 5 años universitarios no califica para nada a quien no hace una tesis para la cual muchos sienten que no han sido preparados? ¿Por qué no están incluidas en esos 10 semestres las evidencias de que el estudiante es competente para los quehaceres que demanda la profesión? Si saber investigar debe ser parte de la rutina de aprendizaje en la universidad, ¿por qué no está incorporado de manera natural a los 10 semestres de la carrera?

Es importante que nuestras autoridades, políticos y congresistas empiecen a mirar hacia el futuro y quiten las pesadas anclas del pasado que ya han terminado su ciclo. El mundo de sus hijos y los estudiantes actuales no es el mismo en el que se criaron y estudiaron estas autoridades, y mucho menos lo será el futuro. Insistir en reproducir las fórmulas del pasado solo garantizará que los estudiantes se queden indefensos para desempeñarse exitosamente como técnicos o profesionales en el futuro.

Deberíamos revisar la duración uniforme de las clases, ciclos y carreras universitarias, la validación amplia de estudios a distancia certificables, la eliminación de la brecha entre obtener el bachillerato y la licenciatura y considerar la apertura del sistema universitario a diversas formas de certificación técnica y profesional. Estas medidas podrían poner a los estudiantes en condiciones de asumir profesionalmente tareas que no requieren haber estado 5 años en las aulas universitarias.