Cuando creíamos que el nombramiento de Jorge Marticorena como ministro de Educación faltando apenas 22 días para el 28 de julio sería el último cambio ministerial de su oscura gestión interina, ayer el presidente José María Balcázar se ha visto en la obligación de relevar al titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, luego de ser sorprendido por Cuarto Poder tras haberse valido de certificados laborales falsos para acceder a diversos cargos públicos.

Esta salida vergonzante de Solano y su reelevo por el legislador cerronista Flavio Cruz es apenas una muestra más de lo que es esta administración interina que felizmente ya se va, pues está descompuesta desde que se inició en febrero último con los votos de los legisladores de izquierda a propuesta de Guido Bellido, quizá el peor jefe de gabinete que hemos tenido en nuestra historia, que terminó dando lástima al postular sin éxito a la reelección por el partido de José Luna.

Días atrás me referí a Marticorena como ministro de Educación con sus tristes antecedentes de ser un promotor del Reinfo y su sentencia en un juicio por alimentos. Pensé que sería el último papelón, pero después ha venido el marxista leninista Cruz, escudero eterno de un prófugo de la justicia como su líder Vladimir Cerrón. Bueno, si el propio Balcázar ha sido acusado de levantarse la plata del Colegio de Abogados de Lambayeque y está tratando de usar su cargo para librarla, qué más se puede esperar.

Más allá de eso, el impresentable de Balcázar será recordado como el primer presidente del Perú abiertamente a favor de las relaciones sexuales entre hombres adultos y niñas, el que casi deja al país sin aviones de combate al tratar de bloquear un proceso de varios años, por haberse traído abajo los esfuerzos para evitar que Petroperú siga sobreviviendo con plata de todos a cambio de nada y por decir que gobernar “es fácil” cuando su corta administración es un desastre, entre otros hechos lamentables.

La cereza en el pastel agrio que nos deja este señor sería indultar a Pedro Castillo. Sin embargo, eso es algo que no se puede permitir. Tampoco el salvoconducto a Betssy Chávez por más presiones que haya, incluso de esa gran enemiga del Perú llamada Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Los peruanos tenemos que estar muy atentos. Balcázar ya no tiene nada que perder a nivel político ni penal debido a su edad, así que dejar en libertad a este par es una posibilidad que no se puede descartar hasta el instante en que deje el poder.