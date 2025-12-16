El 26 y 27 de noviembre estuve en Iquitos dando dos conferencias con el patrocinio de la Derrama Magisterial y El Sutep. Fui invitado para participar en el Congreso Regional de Educación organizado por el histórico Colegio Nacional de Iquitos (CNI) como parte de las actividades conmemorativas por su centenario de fundación.

Y es que el primero de octubre de 2025, el CNI celebró un siglo de historia educativa que se entrelaza profundamente con el desarrollo de la Amazonía peruana y con episodios trascendentales de la historia nacional.

Apenas siete años después de su fundación, en 1932, Iquitos se convirtió en el epicentro de uno de los episodios más dramáticos de la historia amazónica: el conflicto de Leticia. Este acontecimiento reflejó el espíritu loretano de defensa territorial y amor a la patria que caracterizaría también al CNI en su trayectoria institucional.

La visión que dio origen al CNI fue ambiciosa para su época: establecer un colegio de enseñanza secundaria que incluyera especialidades de agricultura e industria. El CNI no solo ha formado generaciones de profesionales destacados, sino que también ha dejado una huella imborrable en el deporte peruano. El 20 de mayo de 1926, 47 alumnos del CNI, junto a su director Pedro A. del Águila Hidalgo, fundaron la Asociación Deportiva Colegio Nacional Iquitos, que representaría a la ciudad en el fútbol profesional peruano durante dos décadas. Felicitaciones a la comunidad educativa del CNI en su centenario de fundación.