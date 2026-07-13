Las semifinales terminaron por confirmar una verdad incómoda: los Mundiales no siempre premian al que mejor juega. Premian, casi siempre, al que mejor sobrevive.

Francia llegó haciendo de la eficacia un método. No sedujo, no goleó cuando no era necesario y jamás dio la impresión de perder el control. Es el gran favorito porque transmite una calma que bordea la soberbia. Seguimos esperando una versión más brillante, aunque ya empieza a ser legítimo preguntarse si esa Francia realmente existe.

España representa la otra cara de la moneda. Su fútbol no enamora; desgasta. Hace de la posesión una forma de agotamiento colectivo. Pasa, pasa y vuelve a pasar hasta que el rival deja de perseguir la pelota y termina regalando el error. Es un fútbol tan efectivo como exasperante.

Inglaterra, por fin, parece haber entendido quién es. Dejó de jugar con la ansiedad de quien carga el recuerdo de 1966 sobre los hombros y empezó a comportarse como un equipo adulto. Tiene vértigo, jerarquía y futbolistas como Bellingham y Kane que entienden que el talento sirve de poco sin oficio.

Y luego está Argentina. El campeón vigente no convence como los demás. Sobrevive. Cada eliminatoria parece exigirle una remontada, una polémica o un milagro. Vive al borde del precipicio y, sin embargo, siempre encuentra la manera de dar un paso más.

Cuatro estilos. Cuatro caminos. Cuatro maneras completamente distintas de entender el fútbol. Pero una misma conclusión: el talento abre la puerta del Mundial; la capacidad para resistir es la que conduce hasta las semifinales. Ahora ya no quedan sorpresas. Solo sobreviven quienes aprendieron a convivir con la presión de que cualquier error cuesta un país entero.