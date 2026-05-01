La gestión de la pesquería de anchoveta se basa en evidencia científica proporcionada por IMARPE y se ha posicionado como una pesquería sostenible y eficiente; un modelo admirado en el mundo y motor de desarrollo económico y social.

Sin embargo, grupos de interés han generado una discusión plagada de desinformación sobre la primera temporada de anchoveta en la zona centro norte. Hablemos claro.

Primero, el Ministerio de la Producción publicó el inicio de temporada el 1 de abril; una decisión basada en ciencia y oportuna, dado que las condiciones cálidas por el fenómeno El Niño (FEN) podrían poner en riesgo la actividad y más de 250 mil empleos. Segundo, estas condiciones alteran la temperatura del mar y la distribución del recurso generando mezclas de cardúmenes entre adultos y juveniles. No es la pesca la que provoca este fenómeno, sino condiciones oceanográficas.

Tercero, la presencia de juveniles indica que la biomasa se está renovando adecuadamente. Los cruceros de investigación del IMARPE registran promedios de 75% de juveniles en número y 48% en peso entre 2015 y 2026. Tenemos una biomasa estable y saludable. Cuarto, se fija un límite, basado en ciencia, para la captura incidental de juveniles el cual es de alrededor del 6% de la biomasa y la temporada finalizará si una de estas condiciones se cumple: i) se complete la cuota, ii) se alcance el límite de captura de juveniles o iii) se inicie el proceso de desove. Ninguna se ha cumplido.

Quinto, la pesquería de anchoveta cuenta con monitoreo satelital del 100% de embarcaciones, información en línea de desembarques y medición de la incidencia de juveniles que permiten un manejo dinámico y oportuno como cierre de zonas. ¡Ojalá todas las pesquerías tuviesen estos controles!

No dejemos que los enemigos del desarrollo de la pesca formal ganen espacios. ¡Basta de mentiras!