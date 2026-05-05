El jueves 23 de abril estaba participando en el pleno del Consejo Nacional de Educación, cuando recibí la llamada emocionada de una hincha de un club de fútbol que había logrado nuevamente el campeonato de fútbol de su liga distrital, ganándose el pase a la etapa provincial de la Copa Perú 2026. No pude conectarme en ese momento con ellos por razones obvias, sino hasta las 8 de la noche por una videollamada, mientras celebraban jubilosamente el objetivo logrado. Se trata de jóvenes que integran el equipo de fútbol “FC Idel Vexler” de mi barrio en mi pueblo natal: la Villa de Santa Ana La Huaca, Paita, Piura, donde viví mi niñez y adolescencia,

La educación tiene sentido en las emociones y sus logros más auténticos que se ponen en juego, por los recuerdos imborrables y los méritos que hay que destacar por lo alto por más sencilla que sea la vivencia individual y colectiva. Por ello, destaco el valor de los jóvenes huanuqueños que integran con entusiasmo este club, quienes estudian y trabajan.

Fue creado el 2018; fue bicampeón distrital el 2019 y 2020; y recientemente campeón el 2026. Los tres campeonatos contaron con la dirección técnica de Orestes Guzmán Sarango y su jugador emblema Kenny Sánchez Seruche. Merecen ser destacados sus dirigentes José Guzman Agurto, Eduardo Álvarez Alburqueque y Luis Solimano Negrón.

Comparto con ustedes este artículo animándolos a reconocer aquellas buenas actuaciones y desempeños en todos los campos a lo largo de la vida y de las personas e instituciones que están a nuestro alrededor. No solo hay que destacar los logros y buenas prácticas de los grandes equipos y jugadores famosos nacionales e internacionales, sino también de todos aquellos deportistas que nos inspiran emociones y logros.