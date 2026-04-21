Como es de conocimiento público la Derrama Magisterial es una institución peruana de seguridad social privada y sin fines de lucro, creada para administrar aportes previsionales de los maestros el sector público. Funciona con éxito como un fondo que brinda beneficios de retiro, invalidez y fallecimiento a sus afiliados, además de ofrecer otros servicios como créditos, recreación y vivienda. Es una entidad privada solvente, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Su directorio está conformado por cinco representantes del Sutep, uno del Sidesp y uno del Minedu. Actualmente la preside la profesora Olga Morán.

Si embargo, poco se dice de su permanente labor cultural y de formación del magisterio peruano, trabajo que acaba de ser reconocida por la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) en mérito a sus “Buenas prácticas educativas y sociales” en el último Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas 2026 realizado en São Paulo, Brasil, hace algunas semanas. A este foro asistió su presidenta.

Las iniciativas reconocidas fueron, por su aporte a la valoración y la producción cultural y educativa del magisterio peruano. Entre ellas, el Premio Horacio Zeballos Gámez; la biblioteca móvil “Leo a Bordo” por acercar los libros a miles de estudiantes; el Concurso Nacional de Canto Magisterial Takiykusunchis Amautakuna ; y la iniciativa de fortalecimiento de la conciencia lectora de los docentes a través de la Biblioteca Digital para Maestros (BDM). Además, la Derrama Magisterial realiza los Diálogos por la Educación en todo el país y el Congreso Internacional Encinas, que se realiza cada año. ¡Felicitaciones!