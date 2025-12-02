Algunos partidos políticos que aspiran a ser gobierno el 2026, no ponen al formular sus programas la suficiente atención a las medidas de gobierno que se vienen desarrollando en los diferentes sectores del Ejecutivo; entre ellos, el Ministerio de Educación. Por eso hace algunas semanas me referí a varios avances en la educación peruana que han tenido vigencia en diferentes gobiernos y que corresponde tener en cuenta. Es el caso de continuar la “meritocracia magisterial” mejorando sustantivamente la formación continua de los docentes.

Si bien es cierto que se han construido colegios (Pronied) y “Escuelas Bicentenario”, es necesario asumir el tema de la infraestructura educativa con un programa de corto, mediano y largo plazo al 2040 para reparar y reedificar 20 mil locales escolares. Es bueno continuar con el programa de mantenimiento preventivo, pero hay que incrementar el monto (aproximadamente 800 millones de soles) que debe entregarse a los directores de colegios desde octubre del año anterior.

Lo que corresponde, entre otros, es reorganizar el Ministerio de Educación; reajustar significativamente el currículo escolar; replantear la calendarización del año escolar; restituir la Dirección de Tutoría y Bienestar Socioemocional; y mejorar la gestión descentralizada, disminuyendo el excesivo burocratismo y dándole mayor autonomía a las instituciones educativas. Es fundamental apostar por una educación para y en la diversidad de los alumnos en sus diferentes espacios. Continuar con lo bueno, mejorar lo que está caminando regular, descartar lo que no funciona, y asumir nuevas medidas educativas. Cambio y continuidad.