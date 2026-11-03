El Consejo Nacional de Educación (CNE) y el Sutep se han pronunciado hace varios días saludando la decisión del Minedu de publicar, para consulta, normas para mejorar la convivencia, el bienestar socioemocional y la disciplina escolar. Señalaron que la disciplina comienza en las familias, donde se forman los valores y actitudes ciudadanas. Y que es necesario fortalecer la autoridad y autonomía de los colegios. El CNE propuso evaluar la continuidad del SiseVe y la pertinencia de replantearlo o eliminarlo.

Plantearon que la suspensión definitiva del alumno sea para casos excepcionales. Y que en la escuela se requiere autoridad y límites claros, pero también respeto, inclusión y oportunidades educativas que contribuyan al bienestar y a la formación de ciudadanos responsables. El Sutep precisó que la disciplina escolar requiere un enfoque que vaya más allá de las sanciones, exigiendo mejores condiciones de calidad educativa, así como apoyo laboral y socioemocional a los docentes.

El CNE y el Sutep expresaron la necesidad de constituir una entidad en el Minedu que lidere la normatividad, capacitación de los actores educativos y el monitoreo de las medidas de disciplina escolar y tutoría. El Sutep propuso restituir la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa (DITOE).

Han propuesto descartar la evaluación sumativa de la conducta (de 0 a 20) por una evaluación cualitativa y formativa, por niveles de logros educativos, que ya existen hace muchos años en la actual educación básica del Perú. Saludo al CNE y al Sutep por sus pronunciamientos, así como por sus propuestas hechas llegar formalmente al ministerio, que merecen consideración fundamental por la representatividad de dichas instituciones.