Los Mundiales nunca anuncian los cambios de época. No hacen ceremonias ni despiden a sus protagonistas con discursos. Simplemente ocurren. Un gol en el minuto noventa, una atajada imposible, un penal ejecutado con la serenidad de quien lleva veinte años conviviendo con la presión, y de pronto entendemos que algo terminó.Portugal se fue con Cristiano Ronaldo entre lágrimas. Brasil cayó con Neymar convirtiendo un penal que, por un instante, volvió a recordar quién era el dueño de ese escenario. Caminó hacia la pelota con esa parsimonia desafiante que tantas veces desarmó arqueros. Marcó, silenció al rival y sostuvo la ilusión de un país entero. Pero el fútbol, como la vida, nunca prometió que los héroes serían recompensados por el simple hecho de ser héroes.

Las derrotas fueron distintas. Cristiano peleó hasta el último segundo contra el tiempo. Neymar lo hizo contra un cuerpo que nunca terminó de acompañar la dimensión de su talento. Uno convirtió la disciplina en una forma de desafiar la biología. El otro convivió con la sensación de que el destino siempre le debía una temporada más, un Mundial más, una oportunidad más para demostrar todo aquello que las lesiones le fueron arrebatando. Y, sin embargo, ambos terminaron exactamente igual: llorando.

No porque hubieran sido los peores de sus equipos. Todo lo contrario. Incluso lejos de la plenitud física que alguna vez los hizo imparables, siguieron demostrando que la jerarquía también puede medirse por el peso de una presencia. Hay futbolistas que cambian partidos con una gambeta, un pase o un remate. Ellos llevaban años cambiándolos incluso antes de que los partidos empezaran. Había algo en su sola presencia que obligaba al rival a modificar planes, coberturas y temores. Quizá por eso las imágenes de ambos conmovieron tanto. No eran únicamente dos derrotas. Eran dos despedidas probables. Dos gigantes comprendiendo, quizá por primera vez, que el siguiente Mundial ya no les pertenece. Y esa es una conversación que ningún deportista quiere tener con el espejo.

Vendrán Haaland, Mbappé, Yamal y tantos otros. Llegarán nuevos récords, nuevos ídolos y nuevas rivalidades. El fútbol jamás se queda sin estrellas. Lo que no reemplaza con la misma facilidad son las épocas. Porque las leyendas no se retiran el día que dejan de jugar bien. Se retiran el día en que descubrimos que ya empezamos a imaginar el fútbol sin ellas. Y quizá esa sea la verdadera tristeza de este Mundial. No haber visto caer a Cristiano Ronaldo y Neymar. Haber asistido, casi sin darnos cuenta, al comienzo del día después.