Una deuda no siempre deja de pagarse por falta de voluntad. En ocasiones, detrás del incumplimiento existe una realidad que cambia por completo la capacidad económica del deudor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando fenómenos naturales como El Niño afectan actividades comerciales, agrícolas y productivas.

En el Perú, las lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura pueden paralizar negocios, reducir ingresos y comprometer la estabilidad de pequeños empresarios. Lo que inicialmente parece ser un problema individual termina generando consecuencias en cadena: el comerciante no vende, el proveedor no cobra y las obligaciones financieras comienzan a acumularse.

Esta situación plantea un desafío importante para la recuperación de créditos: ¿cómo exigir el cumplimiento de una obligación cuando circunstancias extraordinarias han afectado la capacidad de pago?

Desde el ámbito jurídico, el artículo 1315 del Código Civil regula el caso fortuito o fuerza mayor, contemplando acontecimientos extraordinarios, imprevisibles e irresistibles. Sin embargo, la ocurrencia de un fenómeno natural no elimina automáticamente una deuda. Es necesario acreditar su incidencia concreta en el incumplimiento y analizar las circunstancias de cada caso.

Por ello, una gestión de cobranza eficiente no debería limitarse a exigir pagos vencidos. También debe identificar las causas de la morosidad y evaluar alternativas como la reprogramación, refinanciación o acuerdos de pago.

La recuperación de créditos requiere firmeza, pero también criterio para distinguir entre el incumplimiento injustificado y aquel que responde a circunstancias excepcionales. Porque cobrar no significa únicamente exigir una obligación: significa encontrar mecanismos jurídicamente viables para recuperar lo adeudado sin desconocer la realidad que existe detrás de cada deuda.