Todo personaje político o que aspire a serlo en algún momento, debería tomar nota de la triste realidad de Alianza para el Progreso (APP) y César Acuña, quienes en los últimos comicios han recibido 78,6% menos de los votos obtenidos en 2021, y han perdido su inscripción, esto debido a que, creemos, la gente simplemente se hartó.

Manejaron el Congreso a través de la Mesa Directiva que presidieron dos veces en el último quinquenio, y coparon ministerios y entidades públicas como el catastrófico EsSalud, a través de alianzas con los gobiernos de turno, siempre con el cuento de que apoyan al presidente “por la gobernabilidad”. Además, el Estado era la agencia de empleos de esta gente.

Mientras tanto, Acuña como gobernador de La Libertad, solo hacía noticia por su mala gestión frente a la inseguridad y la minería ilegal, y sus viajes de placer alrededor del mundo. “Todos tienen derecho a descansar”, decía este personaje que además afirmaba que no tenía interés en ser presidente del Perú, pero que postulaba para hacerle un bien al país.

Bueno, después de muchos años, los peruanos han reaccionado y han mandado a su casa a Acuña, a su familia y a su partido.

Acá un ejemplo de que se puede engañar a la gente, pero solo un tiempo, y que si no hay trabajo, honestidad, responsabilidad y empatía con el ciudadano, el repudio es cuestión de tiempo.