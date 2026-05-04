Parece que la desesperación por tratar de meter en el closet a su patético socio Antauro Humala, está haciendo que el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, dé muestras de vivir en un dimensión paralela a la realidad como para haber propuesto al exfiscal provincial José Domingo Pérez, hoy abogado del golpista Pedro Castillo, para que en su eventual gobierno cumpla algún rol en la tan urgente reforma del sistema de justicia.

Dos de los grandes problemas que afronta la justicia en el Perú son la politización y la baja calidad académica y profesionales de los jueces y fiscales. Por eso, parece una tomadura que Sánchez haya propuesta a un verdadero operador político de la izquierda infiltrado en el Ministerio Público, como uno de los responsables de hacer los cambios que el sistema judicial necesita a gritos. Pérez es, precisamente, el modelo de abogado que jamás debería haber sido admitido como magistrado.

Y sobre la baja calidad académica de jueces y fiscales, sería una burla que para combatir ese problema se nombre al exfiscal Pérez, quien fue desaprobado en el examen que dio para ocupar una plaza de juez, y le devolvieron casi 20 veces la acusación por el gelatinoso “Caso Cocteles” que al final se desplomó por completo simplemente porque no había delito, pues todo era puro humo, puro cuento para perseguir a políticos y hasta empresarios, a varios de los cuales arruinó la vida.

Si se trata de tener a jueces y fiscales ajenos a la política y eficientes para que administren justicia como debe ser, pues el “alfil” de Sánchez es todo lo contrario. Es el más grande fiasco del Ministerio Público en los últimos años. Precisamente por eso lo han botado del Ministerio Público a través de voto unánime de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Que se dedique nomás a defender al golpista y corrupto de Castillo, al que llama “preso político”, y a cuanto político de izquierda que caiga en desgracia.

¿Se imaginan eso, amables lectores? A cargo de la reforma de justicia José Domingo Pérez, y de la lucha contra la inseguridad ciudadana, al asesino de policías Antauro Humala. De locos, pero esto no es invento de nadie. Es lo que viene proponiendo el candidato Sánchez, el que lleva como candidata a la vicepresidencia a una señora de Puno que se queja por ser objeto de discriminación, pero llama “japonesa” a la candidata rival de su jefe, y le pide que se vaya “a su país”. Sí, esta gente es la que nos quiere gobernar.