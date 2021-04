La única encuesta hecha hasta ahora en torno a la segunda vuelta ha dejado un dato sorpresivo: Pedro Castillo le lleva ventaja (de 11%) a Keiko Fujimori en el norte del país. Este resultado es inesperado porque si una zona del país ha sido bastión de la lideresa de Fuerza Popular y le ha ayudado a llegar a consecutivas segundas vueltas, esta es precisamente el norte. Y cuanto más al norte, más apoyo tiene ella.

En la reciente elección del 11 de abril, Fujimori venció en Tumbes, Piura y Lambayeque. Obtuvo en La Libertad el segundo lugar, detrás de César Acuña de Alianza Para el Progreso. Aun pese a que redujo su votación en comparación con la elección de 2016, en el norte ha vuelto a mostrar una fuerte presencia fujimorista.

Por eso llama la atención el resultado de la encuesta de Ipsos del último domingo. En la primera vuelta, Perú Libre, en esta zona, había triunfado en Áncash y Cajamarca (su tierra). En La Libertad quedó cuarto; en Lambayeque y Piura, tercero; En Tumbes, cuarto. Los votos de Castillo reposaban, sobre todo, en la sierra de estas regiones. Ahora, tal como lo ha explicado el titular de la encuestadora, Alfredo Torres, también tiene apoyo en la zona urbana.

Es cierto, la segunda vuelta apenas ha empezado y todavía se pueden dar cambios en las tendencias, sin embargo no deja de ser llamativo este golpe del lápiz en el norte peruano. El gremio de profesores sin duda tiene mucho que ver aquí, con una red de contactos que se ha extendido en todos rincones del país y ha servido de base para sostener el crecimiento del candidato de Perú Libre. Hasta ahora, parece que en el norte no solo la izquierda (que no suele tener arraigo aquí) se ha plegado a Pedro Castillo, sino también el centro y hasta un segmento ubicado en la centroderecha. Queda por ver si eso se mantiene o muda en las próximas semanas.