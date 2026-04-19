Varios arequipeños vivieron ayer un día inolvidable con un festival de peleas de toros que reunió a más de 16 astados en el Campo Ferial de La Joya, como parte del programa oficial de la Expo La Joya 2026.

En efecto, ejemplares provenientes de La Joya, La Cano, San Isidro, San Camilo y Characato participaron en la jornada, que congregó a criadores, aficionados y público local en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la zona.

Tras los encuentros, el alcalde distrital Cristhian Cuadros realizó la premiación a los ganadores y dio reconocimientos a los criadores de toros, quienes mantienen vivas las tradiciones arequipeñas.

COMPROMISO

Entre las asociaciones presentes, se encontraba la Asociación de Criadores de Toros de Pelea, presidida por Andree Vásquez, y la Asociación de Criadores y Aficionados de Toros de Pelea “ACATOPE”, encabezada por Alfredo Laguna. Ambas organizaciones tienen como objetivo común la construcción de una cancha de toros que cuente con condiciones técnicas adecuadas tanto para los animales como para los espectadores.

“Tenemos una gran responsabilidad en mantener vivas las tradiciones y las hacemos con gusto, toda la familia”, dijeron.