POR: SARKO MEDINA

Jasmany J. C. Huarilloclla, conocido como Jashua Artista Lampeño en redes sociales, es acuarelista, muralista y retratista nacido en Lampa y aborda un estilo propio de reinterpretación andina a través de su pintura de los músicos andinos conocidos como “Ayarachis”.

¿Qué tienen tus ayarachis que conquistan jurados internacionales? Mis ayarachis representan la vibración del viento en zampoñas y el eco de la historia andina sobre el lienzo. Creo que cautivó a los jurados la autenticidad del sentimiento, la honestidad del trazo y la identidad propia. No busco representar trajes, sino capturar la solemnidad de lo ritual y la fuerza espiritual de esta danza ancestral. Intento que el espectador escuche el lamento de nuestra tierra, logrando una narrativa visual universal que trasciende fronteras geográficas para conectar con la sensibilidad humana más pura.

Tu obra “Preservación Genuino” ganó Maravillarte 2023 entre más de 500 artistas. En esa obra busqué rescatar la cultura humana frente al caos y el dolor de las vidas perdidas. Preservé la dignidad de quienes fallecieron en tiempos del COVID, usando el pigmento como un bálsamo contra el olvido. “Preservación Genuino” es un refugio donde la música ancestral resiste ante la tragedia colectiva. Intenté congelar nuestra esencia antes de que el desorden social la diluya por completo. Ganar confirmó que existe una sed por volver a lo sagrado. Mi intención fue que cada pincelada actuara como guardiana de nuestra identidad, manteniendo viva la llama de la cultura a pesar de las sombras.

Diseñaste el afiche oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2025. ¿Cómo se pinta una devoción en 3 días? Pintar la devoción en un tiempo tan breve requiere entrega total; no se pinta con las manos, sino con el pulso del corazón y la fe. Fueron 72 horas de catarsis creativa donde el sueño fue secundario. Los elementos más relevantes, la mirada protectora de la Virgen, danzantes sobre la balsa de totora, la diablada y la catedral, los uní con precisión. Cada trazo del pincel fue certero y así fui capturando la esencia de la festividad.

Háblanos del II Encuentro Internacional de Acuarelistas en Puno en junio. Pintar a esta altitud es un desafío técnico y un privilegio estético. El agua se comporta distinto, la evaporación es rápida y el aire seco obliga a una ejecución ágil y decidida. Pero, más allá de lo técnico, significa pintar cerca del cielo. La luz en el Altiplano posee una nitidez y un contraste único; los colores se sienten más vivos, casi eléctricos. Ser anfitrión en Puno es un privilegio y agradecer a la IWS Titicaca Puno-Perú por la organización.

Viajarás a Ecuador como artista invitado al Festival Internacional de Acuarela. Llevo el altiplano en mis pinturas y en la memoria de mis sentidos, lo llevo en la paleta de mis colores ocres, en los azules profundos de nuestro cielo y lago. En Ecuador, mi misión es ser un puente: trasladar la atmósfera mística de nuestras montañas, la elegancia de nuestra fauna, nuestras danzas y la cultura del Perú. Al exponer en la mitad del mundo, ya que el arte andino es un solo latido compartido.

PERFIL

Jasmany J. C. Huarilloclla. Acuarelista, muralista y retratista nacido en Lampa, Puno. Obras de carácter figurativo y surrealista que destacan ayarachis y cultura puneña. Representa a IWS Titicaca Puno Perú.