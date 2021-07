“Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie”, sostenía Jorge Salas Arenas en un evento que calificaba de memorable a mediados de febrero del presente año. Continuaba diciendo: “todo el sistema electoral garantiza elecciones correctas”.

No pueden postular a la Presidencia o Vicepresidencias de la República (…) (literal b. del Art. 107º de la Ley Orgánica de Elecciones) “los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo, si no han dejado el cargo 06 (seis) meses antes de la elección”. Un Jurado Electoral Especial de Lima Centro validó la candidatura de la señora Boluarte, en contra de lo previsto por la norma citada, indicando que se exige la renuncia de seis meses solo para los altos funcionarios de los organismos mencionados; como se observa, dicho extremo no se contempla en la norma.

El artículo 91° de la Constitución señala que, para ser elegido miembro del Congreso, deben renunciar seis meses antes de la elección, entre otros, los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en actividad. La Constitución no distingue, porque se tendría que distinguir entre los miembros del RENIEC, más aún si forman parte del sistema electoral y como tal serían juez y parte del proceso electoral que organizan con los otros integrantes del sistema.

La ley exige la renuncia por algo elemental. Una Jefa de oficina de RENIEC, como lo es la funcionaria indicada, maneja información del padrón electoral, lo cual es una ventaja respecto de los candidatos con los que compite.

El pleno del JNE no valora las irregularidades electorales que se le plantea. Estima que constituyen indicios de delito y acuerda remitirlas al Ministerio Público. Evidente contradicción: acepta irregularidades, pero no se pronuncia sobre estas. No importa la verdad, se impone el cronograma electoral.

La palabra corrección no define este proceso, “por sus frutos los conoceréis”.¡¡¡Dios proteja nuestra Patria!!!