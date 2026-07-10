El gobierno finlandés presentó una visión para la educación superior y la investigación hacia 2040 con una meta ambiciosa: elevar del 39% al 60% la proporción de jóvenes con título universitario. La propuesta concibe a las universidades como motores de la democracia, la innovación, el pensamiento crítico y la libertad académica. Sin embargo, Finlandia lleva dos décadas estancada en ese 39%.

La principal contradicción radica en que el gobierno mantiene políticas de austeridad mientras promete una expansión universitaria. Se han reducido subsidios de vivienda estudiantil, congelado becas, fortalecido el uso de préstamos y disminuido el financiamiento básico de las universidades. Estas afirman disponer de entre 20% y 30% menos recursos por estudiante que sus equivalentes de Suecia, Noruega y Dinamarca.

Además, parte importante del presupuesto adicional se asigna mediante concursos de investigación, en lugar de fortalecer el financiamiento permanente necesario para contratar docentes, ampliar vacantes y planificar el crecimiento institucional.

Otro obstáculo es que numerosos ciudadanos cursan una segunda o tercera carrera gratuita, ocupando plazas que podrían beneficiar a quienes aún no acceden a la educación superior.

Todos coinciden en la meta del 60%, pero también en que sin recursos adicionales será imposible alcanzarla. El verdadero examen llegará cuando el plan revele si existe financiamiento suficiente o solo otra declaración de buenas intenciones. Porque las metas educativas, sin respaldo presupuestal sostenido, rara vez transforman sistemas universitarios complejos, exigentes nacionales.