El Perú busca una identidad deportiva sin encontrarla. Mientras otros países apostaron por disciplinas coherentes con su geografía y cultura, aquí el entusiasmo se concentra casi únicamente en el fútbol, pese a sus resultados mediocres.

El país ha tenido señales claras de potencial en otros campos: el vóley que unió generaciones, el surf que proyecta campeones, el karate y la lucha que entregan medallas silenciosas. Sin embargo, esos logros aparecen como chispazos aislados porque falta una estrategia sostenida que ordene recursos y expectativas.

Pensar el deporte como política pública implica elegir prioridades. El fondismo podría convertirse en una cantera olímpica natural gracias a la altura andina y a una tradición histórica de resistencia física. El surf ofrece una vitrina internacional poderosa, asociada a la costa y a una estética capaz de atraer inversión y turismo. Los deportes de combate, por su bajo costo y alcance social, permitirían masificar la práctica desde la infancia y construir una base amplia de talento. Estas rutas no se excluyen; pueden complementarse y dar coherencia a una narrativa nacional diversa.

El desafío real no es descubrir nuevos atletas, sino decidir qué historia deportiva queremos contar y sostenerla durante décadas, más allá de la emoción pasajera que hoy monopoliza el fútbol. Reconocer esta realidad no significa negar la pasión popular, sino ampliarla hacia nuevos referentes capaces de inspirar a niños y jóvenes con metas alcanzables, planificación seria y ejemplos visibles de éxito que demuestren que el Perú puede destacar donde hoy casi nadie está mirando atentamente.