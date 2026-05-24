En menos de un mes, los ciudadanos deberemos elegir al nuevo presidente del Perú. Esta elección la realizaremos por medio del ejercicio del derecho al voto. Además de analizar los planes de gobierno, es necesario considerar como un criterio decisivo las cualidades morales y profesionales de los candidatos. Esto debido a que todo ordenamiento estatal o sistema político será eficaz y permitirá alcanzar el bien común en la medida en que las personas que ejercen el poder público sean capaces de dirigir su voluntad política hacia el interés general. Esta voluntad política no necesariamente se tiene que ver reflejada en una producción masiva de leyes, sino en políticas públicas concretas y convenientes que garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Para el gobernante, esto es hacer patria. Por otro lado, si se exige a los gobernantes el respeto de la Constitución y las leyes, así como políticas públicas eficaces, ¿acaso no hay deberes constitucionales y legales que deben ser cumplidos por el ciudadano de a pie? Y la respuesta es afirmativa. El artículo 1 de la Constitución no solo establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo del Estado, sino también de la sociedad. Y los ciudadanos somos la sociedad. Por ello, la legítima exigencia del buen actuar del gobernante tiene que estar acompañada de una voluntad individual por la que los ciudadanos se esfuercen por cumplir las normas legales y constitucionales, y así contribuir al bien común. De modo que la demanda contra la corrupción política a gran escala empieza con la lucha contra la corrupción a menor escala, en la vida cotidiana, lo cual está en manos de cada ciudadano. Para el gobernado, esto es hacer patria.