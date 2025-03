El general PNP en retiro Julio Díaz Zulueta no tenía ni dos días de haber asumido la jefatura del Ministerio del Interior (Mininter), en reemplazo del censurado Juan Santiváñez, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, instó a las fuerzas políticas y a la sociedad civil a dar “un poco de aire” al flamante responsable de idear políticas y acciones para combatir la inseguridad para que este “pueda exhibir los primeros resultados de su gestión”.

Este pedido sería comprensible dada la magnitud del encargo, pero hay dos razones que hacen imposible que la ciudadanía conceda la “luna de miel” solicitada por el premier.

Primero, antes de asumir la jefatura del Mininter, Díaz Zulueta ya era viceministro de Seguridad Pública, lo que significa que no es ajeno a la crisis de inseguridad que enfrenta el país. Y segundo, y más importante, señor premier: ¿quién les da aire a los miles de bodegueros, choferes, taxistas, emprendedores, músicos y hasta a grandes industrias como Minera Poderosa, en Pataz, que día a día son víctimas de la escalada criminal?Es muy fácil pedir paciencia cuando se cuenta con seguridad 24/7. Pero usted, señor premier, y el resto de las autoridades son privilegiados que no arriesgan la vida cada vez que salen de casa. La ciudadanía está cansada de excusas y espera resultados, no más promesas.