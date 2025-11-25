En el Congreso se han tomado medidas, no siempre convenientes, para el desarrollo de una educación de calidad. Muchas son controversiales y le corresponden el órgano rector de la educación peruana que es el Ministerio de Educación, sobre todo en temas fundamentalmente educativos y pedagógicos.

Carrera Pública Magisterial. Destacan leyes que atentan contra “la meritocracia magisterial” al legislar que maestros accedan a la primera escala del escalafón, sin enmarcarse en las normas que, sobre el particular, ha dado el Ministerio de Educación respetando la ley de reforma magisterial. En mi opinión estas leyes deben ser consideradas inconstitucionales porque atentan contra los derechos de la mayoría de educadores que han ingresado mediante “rigurosas evaluaciones y han alcanzado plazas presupuestadas, según méritos, en concursos conclusivos”.

Educación Sexual Integral. Por otro lado, está desapareciendo la Educación Sexual Integral que desde el 2008 considera las dimensiones :Biológico-reproductiva, la socio-afectica y la ético-moral, la cual debe desarrollarse “en coordinación entre la escuela y el hogar”, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del alumno y la valoración de una “sexualidad “saludable y responsable”.

Edad oportuna para la matrícula de los alumnos. Actualmente el Congreso insiste en atentar contra el desarrollo de una educación oportuna al intentar legislar que, para matricularse un niño en las aulas de 3, 4 y 5 años de inicial, así como en primero de primaria (6 años) no necesariamente deben cumplir las edades respectivas al 31 de marzo del año escolar respectivo. Sobre el particular, el Consejo Nacional de Educación se ha pronunciado en contra de esta propuesta antipedagógica que pretende aprobar el Congreso.