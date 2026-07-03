Si una empresa necesita contratar un ingeniero y se presentan veinte postulantes con títulos, experiencia y conocimientos similares, ¿qué hará? Elegirá al que le cueste menos. Salvo que encuentra a uno que aporte algo singularmente valioso. Lo contratará así cueste más. La pregunta deja de ser “¿qué sabe?” y pasa a ser “¿qué aporta que los demás no aportan?”.

Puede tratarse de creatividad para resolver problemas, liderazgo, capacidad para trabajar con personas diversas, experiencia intercultural, sensibilidad social o una extraordinaria facilidad para aprender y adaptarse. Lo decisivo no será aquello que comparte con los demás candidatos, sino aquello que lo diferencia.

Sin embargo, la lógica predominante de la escuela suele ser la contraria. Premia que todos aprendan lo mismo, al mismo tiempo, mediante tareas, exámenes y currículos similares. Los estudiantes son comparados según cuánto se aproximan al perfil estandarizado esperado. Las diferencias individuales suelen verse como desviaciones que deben corregirse más que como fortalezas que merecen desarrollarse.

Paradójicamente, lo que más valor tendrá en la vida profesional suele ser la originalidad, la iniciativa, la curiosidad, la mirada interdisciplinaria, los intereses poco comunes o la disposición a explorar caminos distintos.

El desafío educativo del siglo XXI no es lograr que los alumnos se parezcan más entre sí, sino ayudarlos a descubrir y desarrollar aquello que los hace únicos. Porque mientras la escuela premie la uniformidad, seguirá formando personas reemplazables. El mundo, en cambio, recompensa a quienes aportan algo irrepetible.