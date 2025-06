Escribo sobre mi pueblo natal “Santa Ana de La Huaca “ porque el próximo sábado 21 de junio cumple un bicentenario de su creación como distrito en época que se consolidó la Independencia del Perú.

En este distrito nací, estudié mi primaria, volvía de vacaciones en secundaria , superior y comencé mi carrera en Talara. Fueron vivencias inolvidables hace más de 55 años, cuando no había electricidad, pavimento, agua y desagüe, telefonía, pistas y veredas: No existía educación inicial, secundaria y superior. Lo que ahora si lo hay, felizmente. Tengo recuerdos con amigos entrañables como Sixto Talledo (músico y futbolista-QEPD) y jugadores como Jani Vargas, José Pinday, José Mogollón, etc. Pero, también está en nuestro reconocimiento el escritor Pablo Enrique Medina, el prestigiado coronel Víctor Revoredo, Jaime Sarango reconocido museólogo, así como sus hijos históricos Luciano Castillo (fundador del Partido Socialista) y Luis F. Agurto (escultor de los héroes de las plazas principales de Lima). Saludo, en esta ocasión al alcalde, regidores, autoridades, familiares, amigos y vecinos del distrito.

Nunca me desligué y despreocupé de sus lugares, gente y necesidades. Inclusive cuando fui director de Primaria y Secundaria, vicemistro de Educación (9 años) y ministro de Educación. Por ello, cómo podría no estar cercano en estos días junto a todos los que somos de La Huaca, que estamos viviendo comunitaria y patrióticamente ya con alegría el bicentenario de nuestro distrito. Mi autoestima, identidad, sentimientos y vivencias me conmueven más que nunca y no puedo dejar de decirlo. Lo viviremos juntos. Todo lo escrito puedo hacerlo por la gentileza de Correo, a cuyo director y editores de provincias agradezco.