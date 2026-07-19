Hay selecciones que llegan a una final acompañadas por su fútbol. Otras llegan acompañadas por un relato.

Argentina lleva semanas construyendo algo más grande que una campaña extraordinaria. Cada triunfo parece confirmar una leyenda previamente escrita: la mística, el carácter, la presión psicológica, el sufrimiento como virtud, la rebeldía como método. El equipo de Scaloni ya no solo juega; también alimenta una narrativa que millones ayudan a escribir.

España, en cambio, ha recorrido el camino inverso. Llegó a la final sin fabricar una épica alrededor de sí misma. Incluso cuando eliminó a Francia, la conversación giró más alrededor de la caída francesa que del mérito español. Ha atravesado el Mundial casi en silencio, como si siempre fuera un personaje secundario en la historia de otro.

Y quizá esa sea su mayor fortaleza.

Las narrativas también pesan. Obligan a confirmar todos los días aquello que el mundo decidió creer sobre uno. Argentina carga con ese privilegio y esa condena. España, no. España solo carga con la obligación de jugar al fútbol.

Resulta curioso escuchar que la fortaleza mental, el juego psicológico o el temple competitivo fueran un descubrimiento argentino o sudamericano. Italia edificó títulos desde la intimidación. España desesperó rivales durante años con la posesión. Alemania convirtió la frialdad en una identidad. El fútbol nunca fue un concurso de inocentes.

Las finales también se juegan contra el ruido. Argentina deberá demostrar que es tan buena como la historia que se ha contado sobre sí misma. España solo tendrá que demostrar que juega tan bien como ha jugado durante los últimos años. Porque hay un momento en que los relatos dejan de impulsar a los equipos y empiezan a exigirles pruebas. Y pocas cargas pesan más que la obligación de confirmar un mito.